Авторы книги "Преодолеть паническое расстройство" Дэвид Уэстбрук и Хадижа Рауф отметили, что есть способы, с помощью которых можно овладеть неожиданными приступами.

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Панические атаки могут выбить из нормального жизненного ритма и осложнить жизнь человеку.

Что известно о панических атаках Это состояние – внезапный приступ сильного страха, который негативно влияет на физические функции человека. Панические атаки происходят обычно тогда, когда нет реальной опасности или видимой причины беспокойства для организма. Паническое расстройство может наступить в любое время, что может нести серьезную угрозу для здоровья и жизни человека.



Паническая атака может начаться неожиданно / Фото Unsplash

Эксперты предлагают рассмотреть 3 метода, которые могут помочь справиться с панической атакой.

Релакс и расслабление

Одна из первых реакций на страх в теле человека – это сокращение мышц и их напряжение. Чтобы уменьшить нагрузку на мускулатуру и помочь себе, надо учиться расслаблять их тогда, когда вам этого хочется. Уэстбрук и Рауф советуют попробовать расслаблять мышцы, когда вас что-то пугает.



Йога поможет расслабиться / Фото Unsplash

Релаксация мышц требует тренировок – вряд ли можно с первого раза получить желаемый результат. Эксперты советуют заняться йогой или посмотреть видеоуроки. Стоит овладеть техникой попеременного напряжения и расслабления мышц.

Авторы книги отмечают, что результат эти техники приносят только при условии постоянной практики, а также если вы упражняетесь не в состоянии паники.

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Контроль дыхания

При волнении человек дышит чаще, поэтому стоит попробовать регулировать свое дыхание, когда вас что-то пугает. Эксперты добавляют, что слишком частое и глубокое дыхание может вызвать появление других симптомов, которые повлекут новый приступ паники.

Стоит дышать медленно и вдумчиво, не пытаясь хапнуть как можно больше воздуха.

Не дышите поверхностно, верхней частью грудной клетки. Вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот. Попробуйте сделать медленный вдох на счет "1 и 2 и 3 и 4". Далее выдохните воздух, медленно считая до 6,

– советуют в психологической клинике "Сенс".



Правильное дыхание поможет успокоиться / Фото Unsplash

Отвлекайтесь на что-то другое

Самый простой способ овладеть беспокойством – начать думать о чем-то другом. Конечно, резко переключиться на философские мысли или математические расчеты не стоит – можно просто обдумать, что есть вокруг вас.

Эксперты предлагают считать какие-то конкретные предметы, которые вас окружают, или напомнить себе слова любимой песни. Важно помнить – чтобы отвлечься от паники, надо очень сосредоточиться на своих мыслях.



Переключите свое внимание на что-то другое / Фото Unsplash