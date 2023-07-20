Как мыть продукты

Сначала помойте руки горячей водой. Откройте кран, поставьте тарелку на дно раковины и положите в нее фрукт или овощ так, чтобы он оказался под водой в тарелке и под водой из-под крана.

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Потрите его губкой (не используемой для посуды, а специальной для овощей и фруктов) или руками, но не используйте мыло или моющее средство. После мытья каждый продукт следует вытереть одноразовым сухим полотенцем, это уберет еще больше бактерий.

Соблюдайте следующие правила:

Если на еде есть остатки земли, их обязательно нужно смыть, лучше использовать для этого губку или жесткую щетку.

Зелень, цветная капуста, брокколи или салат нужно подержать несколько минут в холодной воде.

Мягкие ягоды, например малину, лучше уложить в сито и промыть через него, чтобы не помять.

Мыть мясо и курицу не нужно. Это даже вредно. Бактерии из сырого мяса могут попасть вместе с каплями воды на кожу человека. Оттуда они уже способны попасть в организм и привести к отравлению или другим заболеваниям.

Когда все вымоете, не забудьте вымыть руки снова.

Как хранить продукты

Готовые и сырые продукты следует хранить отдельно. Также нужно использовать различные кухонные принадлежности для готовой и сырой пищи – ножи, доски, ложки и всю утварь.

Это нужно, чтобы не произошло перекрестного заражения, когда микробы из одного продукта попадают на другой. К примеру, из сырой пищи на готовую. Или даже от человека или разделочной доски на продукты. Чтобы избежать перекрестного заражения, нужно:

в холодильнике хранить сырые продукты ниже приготовленных;

хранить продукты в закрытых контейнерах;

избегать повторной заморозки размороженных продуктов;

проверять срок годности пищи.

Храните сырое мясо и птицу в чистых герметичных контейнерах на нижней полке холодильника, чтобы они не касались других продуктов и не капали на них. Сырое и приготовленное мясо должно храниться в разных местах.