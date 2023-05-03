Если биде встроен в унитаз, то не нужно менять положения. При использовании автономного устройства удобнее сесть лицом к элементам управления. Так будет проще настроить струю под себя.

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Но могут возникнуть сложности, если вы в штанах. Придется либо их снять, либо сесть спиной к элементам управления.

Если вы пользуетесь биде в общественном месте, не прикасайтесь к гениталиям к чаше.

Как пользоваться будет

У встроенных биде пульт управления должен быть сбоку, у автономных – вдоль стены. Предварительно осмотрите устройство, чтобы понять, откуда подается вода. В некоторых видах биде она течет как из обычного крана, у других струя бьет вверх.

После того как осмотрите биде и найдете удобное положение, можно приступить к настройке силы струи и температуры воды. Некоторые устройства могут иметь чувствительную панель управления. Поэтому не спешите и нажимайте на кнопки или аккуратно поворачивайте рычаги. Начните со слабого давления воды и постепенно увеличивайте его силу до комфортабельного.

Затем подберите правильную температуру. Чтобы не получить ожог, сначала включите холодную воду, затем горячую и начните регулировать.

Дерматологи рекомендуют мыться водой 44 градуса по Цельсию или ниже. Такая вода будет ощущаться как теплая, поможет смыть всю грязь и не навредит организму.

Как и чем мыться

Мыться можно руками или использовать губку всегда впереди назад. Для ухода за интимной зоной достаточно простого мягкого мыла без запаха.

Чем вытираться

После подмывания можно вытереться бумажным или обычным полотенцем. Если вы не использовали мыло для мытья, то полотенце нужно отправить в корзину для белья или сразу постирать.