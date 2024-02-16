Подагра – это форма артрита, при которой у человека случаются внезапные приступы боли, отека, покраснения в одном или нескольких суставах, чаще всего в большом пальце ноги.

Также на тему 5 самых распространенных мифов о подагре, в которые верит большинство людей с этим заболеванием

Подагра возникает, если организм вырабатывает слишком много мочевой кислоты или если почки выводят ее недостаточно. Мочевая кислота формируется в кристаллы, которые оседают в суставах и разрушают их.

Новое исследование подагры

В ходе ретроспективного популяционного исследования Натали Маккормик из Гарвардской медицинской школы вместе с коллегами анализировали электронные медицинские карты 3613 пациентов из Великобритании, которым была впервые диагностирована подагра. Среднее время наблюдения составило 8,3 года.

Почему случаются рецидивы подагры

В течение периода исследования у пациентов было зарегистрировано 1773 повторных острых приступа подагры. 95 процентов этих случаев произошли у пациентов, уровень уратов в сыворотке крови которых на момент диагностирования составлял 6 и более миллиграммов на децилитр (357 и более микромоль на литр).

98 процентов приступов случились у пациентов, у которых начальный уровень уратов составлял 5 и более миллиграммов на децилитр (297 и более микромоль на литр).

С увеличением этого показателя на каждый миллиграмм на децилитр (примерно 60 микромоль на литр) отношение уровней заболеваемости, рассчитанное за десятилетний период с учетом сопутствующих факторов, увеличивалось в среднем на 1,61 (95-процентный доверительный интервал 1,54 – 1,68), а частота госпитализаций – на 1,87 (95-процентный доверительный интервал 1,57 – 2,23).

Исходя из этого уровень мочевой кислоты во время приступа подагры может быть индикатором возможности следующих приступов заболевания, подытоживают авторы исследования.