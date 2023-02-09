Страдают от этого не только родившие женщины – у партнера тоже может психическое состояние. 4% мужчин замечают у себя снижение настроения и нарушение сна после рождения ребенка.

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Люди испытывают уныние, тревогу или отчаяние, которые мешают выполнять повседневные задачи. Послеродовая депрессия может возникнуть через несколько недель или в течение года после родов.

Причины и факторы риска послеродовой депрессии

Точная причина неизвестна. Вероятно, послеродовая депрессия возникает при сочетании нескольких факторов:

Гормональные колебания – они и так постоянно меняются на протяжении жизни женщины, а в период родов уровень эстрогена и прогестерона резко снижается. Считается, что это может повлиять на развитие депрессии.

Депрессии в прошлом – если у женщины были эпизоды депрессии в прошлом, риск заболевания выше.

Усталость – многие женщины после родов чувствуют себя истощенными. Ведь иногда этот процесс проходит долго, больно и может вызвать осложнения. Потребуется время, чтобы восстановиться физически и ментально.

Эмоциональные переживания – некоторые женщины сталкиваются с сомнениями, хотят ли они рожать ребенка. Даже если беременность была запланирована и желательна, привыкнуть к мысли о рождении малыша нелегко. Испытывать сомнения, грусть и вину нормально. Однако некоторые родители могут фиксироваться на таких мыслях, и это отражается на психическом состоянии.

Непредвиденные обстоятельства – большие изменения в жизни, такие как смерть или болезнь близких, отсутствие поддержки в период беременности и родов, изменение места жительства и нестабильная ситуация в мире, повышают риск развития послеродовой депрессии.

Симптомы послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия – это не только пониженное настроение и нежелание что-либо делать. Жалобы бывают разными.

Вот самые частые симптомы депрессии в послеродовой период:

Плохое настроение – уныние, тоска и слезливость – большую часть времени.

Раздражительность по отношению к партнеру, ребенку и окружению.

Нет удовольствия от привычных вещей или утрата интереса к ним.

Постоянное чувство усталости, которое не проходит, даже если отдохнуть.

Проблемы со сном – причем они сохраняются, даже если ребенок спит и не беспокоит родителей.

Сильная сонливость в течение дня.

Затруднения в концентрации и принятии решений.

Потеря аппетита или, наоборот, переедание, чтобы получить хоть какое-то удовольствие.

Появление в голове мыслей типа "Я недостаточно хорошая(-ый) мама(папа)", "Я не могу позаботиться о своем ребенке как надо", "Ребенок меня не любит".

Проблемы во взаимодействии с ребенком – например, нет чувства удовольствия от общения с ним.

Разобраться, это послеродовая депрессия или нет, может помочь Эдинбургская шкала послеродовой депрессии. Это надежный самоопросник, который можно пройти самостоятельно и быстро оценить свое состояние. Он не заменит консультации специалиста и может ошибаться, но с высокой вероятностью определит послеродовую депрессию у женщин.

Как лечат послеродовую депрессию

Выбор терапии зависит от степени тяжести депрессии. Во время легкой справиться со своими эмоциями поможет психотерапия. Свою эффективность при этом диагнозе показали такие направления как когнитивно-поведенческая и межличностная терапия.

В случаях умеренной и тяжелой депрессии – или если психотерапия недоступна – добавляют антидепрессанты. Но поскольку они в небольшом количестве все же проникают в грудное молоко, следует оценивать пользу и риски такого лечения.

Согласно британским клиническим рекомендациям, наиболее изученными и безопасными в лечении послеродовой депрессии считаются антидепрессанты сертралин и пароксетин. Но подбирать препарат должен психиатр!

Итак, если ваше настроение значительно ухудшилось или появилась тревога и это не проходит через две недели после рождения малыша на свет – обратитесь за помощью к психотерапевту или психиатру.