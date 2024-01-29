Порно-индуцированная эректильная дисфункция (ПИЭД) тип сексуального расстройства, при котором мужчина испытывает трудности с достижением или поддержанием эрекции в реальных сексуальных отношениях из-за частого и длительного просмотра порнографии.

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Как порно вызывает проблемы с эрекцией

Привыкание к порно. Постоянный и неконтролируемый просмотр порнографии может постепенно снижать сексуальную чувствительность мужчины. Это аналогично тому, как постоянное употребление одного и того же вида пищи со временем уменьшает его привлекательность.

Мужчина начинает привыкать к пересмотренным материалам, что приводит к необходимости поиска более изящных или экстремальных видов порно для достижения возбуждения и эрекции.

Воздействие на дофамин.Дофамин является ключевым нейромедиатором в передаче нервных импульсов между головным мозгом и телом. Он производится в моменты удовольствия при употреблении вкусной еды или во время секса.

При частом просмотре порно и мастурбации происходит чрезмерное выделение дофамина. В ответ мозг начинает уменьшать чувствительность к дофамину и отключает его рецепторы.

Нагрузка дофаминовой системы может привести к уменьшению интереса к реальному сексуальному партнеру. Мозг начинает воспринимать обычный секс как менее возбуждающий по сравнению с постоянно меняющимися образами в порно. Это вызывает трудности в достижении эрекции и сексуального удовлетворения в реальной жизни.