Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, запах начинает появляться, когда выходит солнце.

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"Хотя сейчас вспышек инфекционных болезней еще нет, но к этому нужно готовиться. Все действия по откачке воды проводятся сугубо под контролем эпидемиологической службы. Стоят действительно существенные вызовы по преодолению последствий этого затопления", – объяснил он.

Последствия схода воды

Сергей Хлань отметил, что более 3 тысяч домов остаются затопленными. В Херсоне вода отошла более чем на 3 метра, уровень подтопления составляет 2,5 метра. Некоторые дома находятся под водой, весь микрорайон "Остров" подтоплен.

Депутат Херсонского облсовета подчеркнул, что стоят вызовы по расчистке. Люди возвращаются в свои дома и наблюдают, что все заилено грязью. Вода стоит в подвалах, выкачивать ее проблематично.

Если просто скачивать помпой на улицу, то сейчас это еще не позволено. Кроме того, другие соседи начинают негативно относиться. Потому что непонятно, куда дальше будет идти вода. Воду нужно откачивать в какие-то резервуары, которые сразу вывозить,

– сказал Хлань.

Он подчеркнул, что сейчас нужно ждать комплексного решения относительно откачки воды из подвалов домов и низин, где эта вода находится. Также расчистка от ила и грязи, которую с собой принесла большая вода.

Обратите внимание! Россия подорвала Каховскую ГЭС 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теракт на Каховской ГЭС – это самая большая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий.

Хлань о последствиях схода воды в Херсонской области: смотрите видео

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