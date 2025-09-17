Мы все знаем, что качественный сон – это обязательное условие хорошего самочувствия и здоровья. Но несмотря на это, многие люди спят менее 7 часов в сутки, а то и еще меньше, и как следствие, испытывают сонливость в течение дня.

Впрочем, как пишет webmd, решение есть. Улучшить качество отдыха может простая привычка – чтения перед сном, информирует 24 Канал.

Смотрите также Нашли еще одну неочевидную, но распространенную причину плохой памяти

Почему стоит сделать книгу элементом вечернего ритуала?

Меньше экранного времени

Свечение экранов перед сном подавляет выработку мелатонина – гормона, который помогает заснуть. Это касается не только телевизоров, но и смартфонов, планшетов и даже электронных книг.

Зато обычная бумажная книга не излучает света, поэтому не нарушает естественные ритмы тела и помогает расслабиться.

Снижение стресса

Чтение может уменьшить уровень стресса до 68%. Перенос в вымышленный мир помогает отвлечься от собственных тревог. Чтобы расслабиться перед сном, лучше выбирать легкие, приятные книги, которые не вызывают эмоционального напряжения.

Лучшее качество сна

Чтение – это пассивная активность, которая не требует физических усилий, но постепенно настраивает мозг на покой. Это естественный способ погрузиться в сон, без искусственного "выключения" мыслей.

Также чтение помогает справиться с тревожностью – одной из главных причин бессонницы.

Развитие эмпатии

Чтение активизирует зеркальные нейроны, которые отвечают за эмпатию. Исследования свидетельствуют, что читатели буквально "переживают" события вместе с героями, а это тренирует эмоциональный интеллект и способность сопереживать.

Положительное влияние на мозг

Чтение усиливает связи в мозге, способствует развитию критического мышления и творчества. Хотя долгосрочное влияние еще изучается, уже понятно, что регулярное чтение развивает когнитивные способности и расширяет кругозор.

Как почувствовать эффект от чтения Чтобы почувствовать положительное влияние, достаточно читать 20 минут в день. Это простой, доступный и неприхотливый способ расслабиться. Вам не нужны ни гаджеты, ни приложения, ни особые условия. Просто держите книгу рядом с кроватью, и эта привычка может улучшить ваш сон и самочувствие.

Что стоит знать о здоровье мозга?