Впрочем, как пишет webmd, решение есть. Улучшить качество отдыха может простая привычка – чтения перед сном, информирует 24 Канал.
Почему стоит сделать книгу элементом вечернего ритуала?
- Меньше экранного времени
Свечение экранов перед сном подавляет выработку мелатонина – гормона, который помогает заснуть. Это касается не только телевизоров, но и смартфонов, планшетов и даже электронных книг.
Зато обычная бумажная книга не излучает света, поэтому не нарушает естественные ритмы тела и помогает расслабиться.
- Снижение стресса
Чтение может уменьшить уровень стресса до 68%. Перенос в вымышленный мир помогает отвлечься от собственных тревог. Чтобы расслабиться перед сном, лучше выбирать легкие, приятные книги, которые не вызывают эмоционального напряжения.
- Лучшее качество сна
Чтение – это пассивная активность, которая не требует физических усилий, но постепенно настраивает мозг на покой. Это естественный способ погрузиться в сон, без искусственного "выключения" мыслей.
Также чтение помогает справиться с тревожностью – одной из главных причин бессонницы.
- Развитие эмпатии
Чтение активизирует зеркальные нейроны, которые отвечают за эмпатию. Исследования свидетельствуют, что читатели буквально "переживают" события вместе с героями, а это тренирует эмоциональный интеллект и способность сопереживать.
- Положительное влияние на мозг
Чтение усиливает связи в мозге, способствует развитию критического мышления и творчества. Хотя долгосрочное влияние еще изучается, уже понятно, что регулярное чтение развивает когнитивные способности и расширяет кругозор.
Как почувствовать эффект от чтения
Чтобы почувствовать положительное влияние, достаточно читать 20 минут в день. Это простой, доступный и неприхотливый способ расслабиться. Вам не нужны ни гаджеты, ни приложения, ни особые условия. Просто держите книгу рядом с кроватью, и эта привычка может улучшить ваш сон и самочувствие.
