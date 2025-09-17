Ми всі знаємо, що якісний сон – це обов'язкова умова гарного самопочуття та здоров'я. Та попри це, багато людей сплять менше 7 годин на добу, а то й ще менше, і як наслідок, відчувають сонливість упродовж дня.

Втім, як пише webmd, рішення є. Покращити якість відпочинку може проста звичка – читання перед сном, інформує 24 Канал.

Чому варто зробити книгу елементом вечірнього ритуалу?

Менше екранного часу

Світіння екранів перед сном пригнічує вироблення мелатоніну – гормону, який допомагає заснути. Це стосується не лише телевізорів, а й смартфонів, планшетів і навіть електронних книжок.

Натомість звичайна паперова книга не випромінює світла, тому не порушує природні ритми тіла і допомагає розслабитися.

Зниження стресу

Читання може зменшити рівень стресу до 68%. Перенесення у вигаданий світ допомагає відволіктися від власних тривог. Щоб розслабитись перед сном, краще обирати легкі, приємні книги, які не викликають емоційного напруження.

Краща якість сну

Читання – це пасивна активність, яка не потребує фізичних зусиль, але поступово налаштовує мозок на спокій. Це природний спосіб зануритися у сон, без штучного "вимикання" думок.

Також читання допомагає впоратися з тривожністю – однією з головних причин безсоння.

Розвиток емпатії

Читання активізує дзеркальні нейрони, які відповідають за емпатію. Дослідження свідчать, що читачі буквально "переживають" події разом з героями, а це тренує емоційний інтелект і здатність співпереживати.

Позитивний вплив на мозок

Читання підсилює зв'язки в мозку, сприяє розвитку критичного мислення і творчості. Хоча довгостроковий вплив ще вивчається, вже зрозуміло, що регулярне читання розвиває когнітивні здібності та розширює світогляд.

Як відчути ефект від читання Щоб відчути позитивний вплив, достатньо читати 20 хвилин на день. Це простий, доступний і невибагливий спосіб розслабитись. Вам не потрібні ні гаджети, ні додатки, ні особливі умови. Просто тримайте книгу поруч із ліжком, і ця звичка може покращити ваш сон і самопочуття.

Що варто знати про здоров'я мозку?