Новое исследование самоубийств

На протяжении веков люди подозревали, что полнолуние на небе вызывает загадочные изменения в людях. Теперь психиатры из Медицинской школы Университета Индианы обнаружили увеличение количества самоубийств в это время.

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Мы хотели проанализировать гипотезу о том, что количество самоубийств увеличивается в период полнолуния, и определить, следует ли в настоящее время внимательнее наблюдать за пациентами из группы высокого риска,

– отметил автор исследования Александр Никулеску.

Полнолуние влияет на ризы самоубийств

Команда ученых изучила данные круга Марион в Индиане о самоубийствах, произошедших в 2012 – 2016 годах. Они обнаружили, что количество смертей из-за самоубийства значительно возросло в течение недели полнолуния, причем у людей старше 55 лет этот показатель был еще больше. Они также учли время суток и месяцев, когда совершались самоубийства, обнаружив время от 15 до 16 часов и сентябрь это время пика самоубийств.

Используя биомаркеры суицидальных склонностей, исследователи также обнаружили, что люди с алкогольным расстройством или депрессией могут подвергаться высокому риску в эти периоды времени.

Эффект от полнолуния может быть связан с регулирующими циркадными ритмами организма, время сна и бодрствования. Изменения освещения могут повлиять на уязвимых людей в сочетании с другими факторами риска.