В Министерстве здравоохранения предупредили об опасной тенденции распространения заболевания в Украине сейчас и рассказали о том, как защититься от полиомиелита.

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Полиомиелит – симптомы Полиомиелит – это заболевание, которое вызывает полиовирус. Он поражает нервную систему, опасность в том, что потенциально вирус может привести к неизлечимому параличу и смерти.

Заболеваемость в Украине

По данным Минздрава, в октябре 2021 года в Украине зафиксировали случай полиомиелита в Ровенской области, а в январе 2022-го – случай острого вялого паралича диагностировали у ребенка на Закарпатье.

"Дети до 5 лет являются наиболее уязвимыми к полиомиелиту. Лекарств против этой болезни нет, а самой действенной защитой является вакцинация", – говорится в сообщении.

Как защититься от полиомиелита

Для защиты против вируса полиомиелита в Украине используют два типа вакцин:

инактивированную (ИПВ), что вводится в виде инъекций;

оральную (ОПВ), которую дают в виде капель в рот. Капли формируют иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым останавливают распространение инфекции.

До 14 лет ребенок должен получить 6 доз вакцины против полио.

Прививки делают в 2 и 4 месяца, затем в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет. В Минздраве отмечают, что вакцинация обеспечивает защиту на всю жизнь. Прививки являются бесплатными для украинцев.