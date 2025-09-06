Почему полезные жиры полезны?

Мононенасыщенные жиры помогают снижать уровень "плохого" холестерина, повышать "полезный", регулировать триглицериды и артериальное давление, информирует 24 Канал со ссылкой на Eatingwell.

Смотрите также Черты характера и высокое давление: японские ученые обнаружили неожиданную связь

Кардиолог Дэвид Сабгир объяснил, что они также уменьшают риск инсульта, способствуют ощущению сытости и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, полезные жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K. Их недостаток может проявляться усталостью, сухостью кожи и ослабленным иммунитетом.

Стоит знать. Разница между жирами проста – насыщенные обычно твердые при комнатной температуре, а ненасыщенные остаются жидкими.

Какие источники насыщенных жиров?

К источникам "здоровых жиров" относятся орехи, оливковое масло, семена, яйца и авокадо – единственный фрукт с содержанием полезных жиров, в котором одновременно мало насыщенных жиров, сахара и натрия, и совсем нет холестерина.

Ненасыщенные жиры – важный элемент сбалансированного питания. В следующий раз вместо перекуса попробуйте горсть орехов или тост с авокадо и яйцом. Это не только вкусно, но и полезно для сердца,

- подытожил Сабгир.

Как улучшить работу сердца: что нужно знать?