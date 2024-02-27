Считают, что билингвизм положительно влияет на освоение различных навыков ребенком. Впрочем, двуязычное образование не всегда оказывается полезным в контексте различных культурных и социальных условий.

Также на тему Действительно ли зубные пасты с фтором опасны для детей

Новое исследование двуязычного обучения

Научные работы, проведены исследовательскими группами из Университета Торонто в Канаде и Университета Феликса-Уфуэ-Буаньи в Кот-д'Ивуаре, показали, что обучение на иностранном языке может быть более плодотворным, чем на двух языках, включая родной.

Исследователи провели анализ двуязычных программ в шести странах Западной Африки, где французский язык является официальным, и отметили, что дети, которые учатся исключительно на французском языке, превосходят в успеваемости своих сверстников из двуязычных школ.

От чего зависит успешность двуязычного обучения

Однако, авторы отметили, что успешность двуязычного обучения зависит от ряда факторов, включая качество реализации образовательной программы и социокультурные составляющие, такие как отношение к обучению на родном языке. В двуязычных школах, где ученики продвигались медленнее, чем их сверстники во франкоязычных школах, обычно есть недостаток учебных ресурсов на родном языке или недостаточная подготовка преподавателей.

Кроме того, семьи с высоким социально-экономическим статусом настороженно относились к обучению на негосударственном языке: взрослые считали, что свободное владение французским важнее, чем африканскими языками.

В тех учебных заведениях, где двуязычное образование оказало положительное влияние на развитие учеников, общепринятые проблемы были учтены и решены. Например, в Сенегале родители были проинформированы о плюсах обучения на двух языках, и в результате ученики превзошли своих сверстников из франкоязычных школ по всем предметам.

Итоги исследования подчеркивают важность системного подхода при внедрении двуязычных образовательных программ. Если билингвизм вводится без учета социокультурных особенностей и без необходимой подготовки школ, результаты могут оказаться неудовлетворительными.