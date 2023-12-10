Фармацевт Дебора Ли рассказала, что на самом деле умеренное употребление глинтвейна может не только не навредить, но и принести пользу здоровью из-за свойств многих его составляющих.

Смотрите также Как улучшить здоровье сердца с помощью еды: ученые нашли ответ

Прежде всего, дело в главном ингредиенте – красном вине, которое положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. По словам специалиста, вино может снизить кровяное давление и уровень плохого холестерина.

Ли также пояснила, что красное вино имеет высокое содержание полифенолов, особенно ресвератрола, который является мощным антиоксидантом и улучшает функцию эндотелия – клеток, выстилающих стенки кровеносных сосудов и заставляющих сосуд сжиматься или расслабляться.

Заметьте! Употребление красного вина повышает уровень полезного холестерина и снижает уровень плохого. Оба фактора являются положительными изменениями в липидном профиле.

Также Ли привела в подтверждение своих слов данные исследования 2005 года, охватывающего 69 здоровых мужчин и женщин в возрасте 38 – 74 лет, их попросили пить в течение 4 недель: красное вино или воду + таблетки виноградного экстракта, или воду и половинную дозу таблеток винного. экстракта или воды с таблетками экстракта винограда.

По результатам эксперимента установлено, что потребление вина способствует увеличению уровня полезного холестерина на 11 – 16%, в то время как в других группах этого эффекта не наблюдалось.

Другие полезные ингредиенты глинтвейна

корица содержит коричный альдегид, являющийся мощным сосудорасширяющим средством;

содержит коричный альдегид, являющийся мощным сосудорасширяющим средством; витамин С в апельсинах и лимонах является мощным антиоксидантом;

в апельсинах и лимонах является мощным антиоксидантом; имбирь действует как естественный блокатор кальция, расслабляя гладкую мускулатуру стенок кровеносных сосудов и способствует их расширению;

действует как естественный блокатор кальция, расслабляя гладкую мускулатуру стенок кровеносных сосудов и способствует их расширению; гвоздика содержит эвгенол, обладающий противораковыми свойствами;

содержит эвгенол, обладающий противораковыми свойствами; звездчатый анис – это мощный антиоксидант, со множеством антибактериальных, противовирусных и противогрибковых свойств.