В Одесском районе обнаружили три образца воды, в которых были сальмонелла и кишечная инфекция. Бактерии были обнаружены на пляжах Ланжерон, в городе Черноморск и на 16-й станции Большого Фонтана.

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Какие меры принимают в Одесской области

По словам главы облуправления Госпродпотребслужбы Анжелы Ткаченко, в Одесской области ужесточили стабилизационные меры. В частности, с 10 по 11 июня была запрещена продажа более 200 килограммов рыбы, которая не отвечала требованиям законодательства.

В городе Одессе и области функционируют 56 государственных лабораторий, которые осуществляют государственный ветеринарно-санитарный контроль за оборотом пищевых продуктов растительного и животного происхождения. Уже проведены проверки на рынках Татарбунары, Сарата и в поселке Маяки, при этом нарушений не выявлено.

В ближайшее время планируется проведение комплексных проверок рынков в пределах Одессы, в Измаильском и Белгород-Днестровском районах, также граничащих с акваторией Черного моря. Кроме того, Госпродпотребслужба будет контролировать цены на бутилированную воду, однако пока не было зафиксировано ни одного повышения цен.

По информации представителя региональной экоинспекции Николая Слизовского, вода в море заметно утратила соленость, а уровень железа превышает норму. Однако ситуация постепенно стабилизируется.

В Одесской областной администрации напоминают о временном запрете посещения пляжей, использования воды, рыбалке и купании в Черном море, а также в реках Ингул, Ингулец, Южный Буг и Бугском лимане. Ситуация находится под контролем, но существует риск взрывоопасности и распространение инфекционных заболеваний.

Что происходит во время заражения сальмонеллой

Болезнь развивается через 6–72 часа после попадания сальмонелл в организм. Симптомы заболевания могут быть ярко выражены, а могут и никак не проявляться. В последнем случае человек является источником заражения для окружающих, но сам не болеет.

Сальмонеллы селятся в тонком кишечнике и колонизируют стенку кишки, выделяя токсин. Действие токсина приводит к потере воды через кишечник, нарушению тонуса сосудов, повреждению нервной системы. В большинстве случаев возникают следующие симптомы: повышение температуры, общая слабость, головные боли, тошнота, рвота, боль в животе, диарея.

При тяжелом течении заболевания наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности. При адекватном лечении сальмонеллез проходит примерно через десять дней.