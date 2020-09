Реальная ситуация с подростковой наркозависимостью в Украине вопиюще не соответствует официальной статистике.

По результатам исследования "ESPAD – Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков" (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) в 2019 году в Украине такая статистика:

На сегодня среди подростков 14-17 лет мы имеем 18% подростков, которые имели опыт употребления каких-либо наркотических средств: согласно данным исследования, в 2019 году 18,3% девушек-подростков имели опыт употребления наркотических веществ в течение жизни, и 16,6% – юношей. Для сравнения, в 2015 году этот процент составлял 11,9 у девушек, и 17,8% – у юношей, в 2011 году – 8,4% у девушек и 21,2% – у юношей.

В 2019 году возросло количество девушек-подростков, которые употребляют наркотики и алкоголь: девушки начинают пить несколько раньше юношей: среди 15-летних детей доля юношей, которые хотя бы раз употребляли алкоголь, составляет 79%, а среди девушек – 87%; данные волны 2019 года зафиксировали уменьшение употребления каннабиса среди юношей и стабильность употребления среди девушек.

18% опрошенных подростков хотя бы один раз в жизни употребляли какие-либо наркотические вещества. 8,7% подростков пробовали марихуану, а 9,2% употребляли ингалянты, чтобы "поймать кайф". Распространенность полинаркомании (употребление двух и более вредных веществ) среди всех опрошенных составляет 4,2%.

Следовательно, уровень профилактики предотвращения употребления психоактивных веществ подростками остается значительно ниже истинных потребностей.

Важно: Одним из основных препятствий для эффективной профилактической работы с подростковой наркозависимостью, эксперты называют отсутствие понятия "детской наркомании" в украинской нормативной базе, и, соответственно, отсутствие стандартов профилактики и реабилитации наркозависимости среди несовершеннолетних.

Программа для детей похожа на реабилитационные программы для взрослых, но должна иметь свои особенности, такие как: специализированная психологическая помощь, арттерапия, развлекательные программы, а также возможность получать школьное образование во время лечения. По этой причине, многие реабилитационные центры вынуждены отказывать в лечении подросткам, ведь лечить наркозависимость у детей вместе со взрослыми нельзя.

Кроме того, в Украине мало ВИЧ-сервисных организаций, целевой группой которых являются подростки. Поэтому доступность профилактических программ и средств индивидуальной защиты для подростков групп риска, в частности тех, которые употребляют наркотики, достаточно низкая.

На сейчас необходимо сфокусировать внимание государства (на всех уровнях власти) на проблемах подросткового населения, в частности – проведении системной профилактической работы, программах социализации подростков, обеспечении подростков свободным доступом к занятиям спортом и содержательному досугу, особенно в небольших населенных пунктах Украины.

В общем, в проведении системной профилактической работы в мире применяют две стратегии:

стратегия борьбы

и

стратегия нормализации

Стратегия устранения риска (стратегия борьбы) предполагает, что рискованное поведение признается однозначно недопустимым и профилактика направлена на недопущение любых рисков в поведении вообще. В рамках этой стратегии существуют различные модели профилактики.

Часть из них являются репрессивными моделями:

модель сдерживания, основанная на запретах, морализировании, полном контроле поведения;

модель запугивания, направленная на недопущение рисков в поведении путем развития страха перед последствиями.

Однако, репрессивные модели на сегодня признаны неэффективными!

Также существуют конструктивные модели профилактики, направленные на формирование знаний, умений и навыков у детей, подростков и молодежи, которые помогают избежать рискованного поведения. Например,

модель полного информирования и распространения фактических знаний;

модель формирования моральных норм и принципов;

модель обучения ответственному поведению;

модель формирования здорового образа жизни.

Такие модели необходимы при построении программ в рамках первичной профилактики. Также могут использоваться на двух других уровнях профилактического вмешательства (вторичной и третичной).

Стратегия нормализации – это ограничение риска, негативного влияния проблемы или явления. Негативное явление признается нежелательным, но допустимым;

профилактика направлена на уменьшение риска, уменьшение вреда, недопущение развития негативных последствий.

Одной из моделей стратегии нормализации является модель снижения риска (ограничение риска, уменьшение вреда) –

это стратегия профилактики негативных медицинских, социальных, экономических и правовых последствий среди потребителей инъекционных наркотиков, которые не могут или не готовы отказаться от употребления наркотиков, направленная на решение первоочередных проблем и уменьшение риска, ассоциированного с потреблением инъекционных наркотиков.

Как работает модель снижения риска:

распространение информации относительно собственного здоровья, в частности по профилактике и лечению ВИЧ/ИППП/вирусных гепатитов и тому подобное; оказание консультативной и эмоциональной поддержки по принципу "равный-равному";

создание групп самопомощи и взаимоподдержки;

тестирование на ВИЧ;

распространение средств личной защиты (презервативов, лубрикантов, шприцов, дезинфектантов);

обмен шприцев;

уличная социальная работа;

комнаты потребления наркотиков;

внедрение заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ);

распространение реабилитационных программ.

В Киеве есть место, которое работает по такой модели – Молодежный клуб "Street power" ВБО "Конвиктус Украина" создан для эффективной работы с подростковой аудиторией – интересное и безопасное место, в котором подростки могут содержательно провести досуг, а также получить консультации специалистов проекта.

Услуги Молодежного клуба "Street power" ВБО "Конвиктус Украина"

проведение индивидуальных и групповых консультирований по профилактике/диагностике/лечению ВИЧ, ИППП, гепатитов, туберкулеза и других социально-опасных болезней:

консультирование по вопросам употребления ПАВ и уменьшения вреда, профилактики передозировок;

проведение консультирования по вопросам безопасного сексуального поведения, сохранения репродуктивного здоровья, контрацепции;

консультации психолога (групповые, индивидуальные);

тестирование на ВИЧ, тест на 10 видов наркотиков;

скрининг – анкетирование на туберкулез;

выдача расходных материалов: презервативов, лубрикантов, спиртовых салфеток (в соответствии с потребностями клиента);

выдача информационно-образовательных материалов;

перенаправление в случае необходимости к ЛПУ, партнерским НПО.

услуги по организации и проведению досуга: киноклуб, кружки по рукоделию, дизайну и пошиву одежды, ежедневно настольные игры, настольный футбол, настольный теннис.

Данные были обнародованы во время Медиахака для журналистов на тему "Что ты знаешь о подростковой наркозависимости?", проведенного ВБО "Конвиктус Украина" при финансовой поддержке МБФ "Альянс общественного здоровья" в рамках реализации программы "Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции путем предоставления универсального доступа к своевременной и качественной диагностике и лечению туберкулеза, расширение доказательно обоснованной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, создание жизнеспособных и устойчивых систем здравоохранения", которая реализуется при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Автор: Наталья Захарчук