Во время подготовки к зачатию важно довести хронические заболевания до стадии ремиссии. Это означает отсутствие острых проявлений. Например, при обострении псориаза рекомендуется отложить беременность до исчезновения симптомов, пишет NHS.

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Какие нужно сдать анализы для подготовки к беременности

Клинический анализ крови: помогает выявить анемию по показателям гемоглобина и эритроцитов. Ферритин и железо: необходимы для диагностики скрытого дефицита железа. Тиреотропный гормон (ТТГ): определяет состояние щитовидной железы. Витамин D-25(OH).

Также важно пройти проверку на инфекции, передающиеся половым путем, такие как ВИЧ, гепатиты В и С, и сифилис, поскольку их можно подхватить даже во время посещения недобросовестного мастера маникюра.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Какие анализы можно проигнорировать

При планировании беременности не всегда нужно проводить некоторые анализы:

Антимюллеров гормон (АМГ): характеризует овариальный резерв и необходим лишь при трудностях с зачатием. Если зачатие не происходит в течение года у женщин до 35 лет и в течение шести месяцев у женщин старше 35 лет, его стоит проверить.

Биохимический анализ крови: не нужен, если нет выразительных жалоб на здоровье.

Общий анализ мочи и другие стандартные исследования могут не понадобиться без специальных показаний.

Что еще нужно сделать

Нужно провести лишь критически важные обследования, такие как ультразвуковое исследование органов малого таза с 5 по 7 день менструального цикла и молочных желез с 5 по 10 день цикла.

Также важно не пренебрегать вакцинацией против кори, краснухи, ветрянки и коронавируса. Для определения необходимости вакцинации может понадобиться анализ на наличие антител (IgG). В случае отсутствия антител требуется вакцинация с отсрочкой планирования беременности на определенный срок.

Рекомендуется также посещение стоматолога для лечения кариеса и проведения профилактической чистки, а также консультации у специалистов по хроническим заболеваниям и психолога для обсуждения аспектов будущей беременности.