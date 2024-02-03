Когда брожение норма

Выделение в уголках глаз после сна может выглядеть по-разному: быть твердыми и покрытыми корочкой или прозрачными липкими и водянистыми как слезы.

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Несмотря на это, нормальные выделения состоят из следующих компонентов:

  • слизи
  • слез
  • отмерших клеток кожи
  • кожного сала выделяемое мейбомиевыми железами глаз.

Из-за того, что во сне мы не моргаем эти вещества под влиянием силы тяжести накапливаются в уголках глаз – это естественный процесс очищения глазных яблок.

Почему глаза закисают

Иногда выделения из глаз все же могут быть поводом для беспокойства. Вот некоторые заболевания приводящие к патологическим выделениям из глаз после сна:

  • глазные инфекции, например конъюнктивит (воспаление конъюнктивы) и блефарит (воспаление век)
  • аллергические состояния в определенное время года аллергики могут замечать появление корок на глазах
  • закупорка слезного канала при этом состоянии в глазах скапливаются слезы и слизь, что приводит к большому количеству корок.
  • синдром сухого глаза нехватка слезной смазки ведет к раздражению покраснения глаз и нарушению естественного механизма очистки из-за этого увеличивается количество выделений.

На что обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь

  • Изменение цвета выделений от прозрачного или желтого до зеленого или белого.
  • Изменение консистенции от жидкой и водянистой до густой клейкой или пенистой.
  • Увеличение количества выделений.

Другие симптомы покраснения зуд жжения или боль в глазах, а также повышенная чувствительность к свету.
Если вы заметили любой из этих признаков, стоит проконсультироваться с врачом-офтальмологом. Только он сможет правильно поставить диагноз и назначить подходящее лечение.