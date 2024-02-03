Когда брожение норма
Выделение в уголках глаз после сна может выглядеть по-разному: быть твердыми и покрытыми корочкой или прозрачными липкими и водянистыми как слезы.
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Несмотря на это, нормальные выделения состоят из следующих компонентов:
- слизи
- слез
- отмерших клеток кожи
- кожного сала выделяемое мейбомиевыми железами глаз.
Из-за того, что во сне мы не моргаем эти вещества под влиянием силы тяжести накапливаются в уголках глаз – это естественный процесс очищения глазных яблок.
Почему глаза закисают
Иногда выделения из глаз все же могут быть поводом для беспокойства. Вот некоторые заболевания приводящие к патологическим выделениям из глаз после сна:
- глазные инфекции, например конъюнктивит (воспаление конъюнктивы) и блефарит (воспаление век)
- аллергические состояния в определенное время года аллергики могут замечать появление корок на глазах
- закупорка слезного канала при этом состоянии в глазах скапливаются слезы и слизь, что приводит к большому количеству корок.
- синдром сухого глаза нехватка слезной смазки ведет к раздражению покраснения глаз и нарушению естественного механизма очистки из-за этого увеличивается количество выделений.
На что обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь
- Изменение цвета выделений от прозрачного или желтого до зеленого или белого.
- Изменение консистенции от жидкой и водянистой до густой клейкой или пенистой.
- Увеличение количества выделений.
Другие симптомы покраснения зуд жжения или боль в глазах, а также повышенная чувствительность к свету.
Если вы заметили любой из этих признаков, стоит проконсультироваться с врачом-офтальмологом. Только он сможет правильно поставить диагноз и назначить подходящее лечение.