Реакция Майяра, которая приводит к образованию конечных продуктов улучшенного гликирования (КПГ), является важным моментом, когда речь идет о вкусе и аппетите, вызванном обработкой пищи при высоких температурах. Эта химическая реакция изменяет вкус, запах и текстуру продуктов, делая их более привлекательными для потребителя. Однако, хотя эта реакция может наносить вред организму.

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КПГ могут вызвать воспаление и окислительное повреждение, что способствует развитию различных заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония, заболевания почек и нервной системы, а также увеличивают риск рака. Кроме того, накопление AGEs в различных органах является фактором, способствующим процессу старения и ухудшению здоровья.

Новое исследование вредной пищи

В настоящее время ученые из Калифорнийский университет во главе с Панкаджа Капахи решили установить механизм, с помощью которого продукты улучшенного гликочения стимулируют переедание.

Исследователи обнаружили, что даже микроскопические черви, являвшиеся объектом исследования в лаборатории, не смогли устоять перед привлекательностью продуктов КПГ и последствиями, возникающими после их потребления. Ученые установили, что эти химические вещества, помимо своего негативного влияния на здоровье и продолжительность жизни, усиливают аппетит у червей, заставляя их употреблять в пищу еще больше продуктов КПГ.

Почему так трудно отказаться от вредной еды

Исследователи стали первыми, кто идентифицировал сигнальный путь, участие которого опосредовано конкретными молекулами КПГ. Этот путь увеличивает объем пищи и способствует нейродегенерации. Затем ученые очистили несколько продуктов КПГ, которые были хорошо изучены, и идентифицировали два из них, которые способствуют увеличению потребления пищи.

Оказалось, что определенная мутация (glod-4) увеличивает потребление пищи, опосредованное определенным КПГ (MG-H1). Дальнейший анализ показал, что за это отвечает тирамин-зависимый путь (тирамин – это органическое вещество, которое есть в сыре, гниющих тканях; оно заставляет людей чаще есть его).

Как отметили специалисты, результаты их исследования показали, что, несмотря на популярность здорового образа жизни, до сих пор не контролируем потребление пищи, а пища пытается контролировать нас. Однако есть простые вещи, которые каждый может сделать, чтобы снизить нагрузку КПГ в организме. К примеру, можно есть цельнозерновые продукты (клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы) и почаще готовить на пару.