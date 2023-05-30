Кому нужна солнцезащита

Всем. Независимо от статьи, рода занятий, местонахождение и возраста. Однако детей до шести месяцев желательно в принципе прятать от прямых солнечных лучей – их кожа не подготовлена к взаимодействию с ними, поэтому они могут быстрее сгореть.

Также на тему Что нужно знать о системных ретиноидах перед тем, как начать их пить: "побочка", длительность, эффект

Некоторые люди верят, что солнцезащита полезна только на пляже. Но это не так. Солнце активно круглый год, а снег, песок и вода отражают солнечные лучи и повышают риск ожогов.

Защита от солнечных лучей важна как для легко загорающих людей, так и для тех, чья кожа темнеет медленно. Людям со смуглой кожей солнцезащита также нужна: солнечные лучи могут негативно влиять на кожу любого цвета – речь об ожогах, витилиго, гиперпигментации и раке.

Даже если после целого дня на солнце кожа не покраснела, не стала темнее и не болела, это не значит, что солнечные лучи на нее никак не повлияли.

Как защищает крем от солнца

Есть два вида солнечных лучей: UVA и UVB. Первый тип глубоко проникает в кожу и запускает процесс фотостарения – возникает сухость, снижение эластичности и упругости, пигментация и купероз (расширение капилляров и покраснение). Кстати, автомобильное стекло для UVA-лучей – не помеха.

Второй тип менее опасен, запускает выработку пигмента меланина, но может вызвать солнечные ожоги. И чтобы защитить кожу от обоих видов, нужно выбирать санскрин широкого спектра действия. А кроме старения и ожогов, солнцезащита также защищает от развития меланомы, потому что УФ-лучи считаются канцерогенами.