Сезонные вспышки простуды – очевидный факт. Обычно их связывают с тем, что зимой люди проводят гораздо больше времени в помещении, собираются поплотнее, создавая отличные условия для быстрого распространения инфекций.

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Есть и более экзотические идеи, включая действие пероксида водорода в каплях воды. Но чаще говорят о вызванном холодом ослаблении иммунитета. Но почему и как это происходит, с какими физиологическими процессами связано?

Новое исследование иммунитета

Одной из первых линий защиты нашего организма от передаваемых воздушно-капельным путем инфекций выступают клетки слизистой, расположенные ближе к кончику носа. Несколько лет назад Бенджамин Блэйер и его коллеги показали, что в ответ на потенциальную опасность выделяют специальные слизистые пузыри. Они препятствуют распространению бактерий, а также содержат антибактериальные ферменты, сразу атакующие противника.

В новом исследовании показали работу этого механизма при противодействии вирусам. Забранные у людей образцы клеток подвергали действию двух риновирусов и одного коронавируса (не вызывающего COVID-19) наиболее частых причин простудных заболеваний. И действительно, клетки активно производили слизь, которая облепляла вирусные частицы. Состав этих выделений при этом отличался от борющихся с бактериями. В частности, они содержали фрагменты мембранных белков, с которыми вирусы связывались, атакуя как ложные мишени.

Холод ослабляет защиту организма

Чтобы узнать, как работает эта защита на холоде, ученые просили добровольцев провести 15 минут при температуре 4 градусов Цельсия, после чего измеряли температуру в носу. Оказалось, за это время она успевала упасть более чем на десять градусов. Затем в такую температуру помещали и клеточные культуры, после чего снова подвергали их воздействию вирусов. В таких условиях клетки вырабатывали в целом меньше слизи. Очевидно, именно этот механизм приводит к снижению защиты организма и регулярных вспышек простуды в зимний сезон.