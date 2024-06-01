Как растут ногти как растут ногти

Если ногти на руках приходится стричь раз в несколько недель, то о ногтях на ногах иногда можно забыть почти на месяц. И дело не только в том, что никто их под носками не увидит: они действительно почему-то растут медленнее.

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Вообще ногти растут так: замечали светлую область у основания ногтя в форме полумесяца? Это видимая часть матрикса ногтя он постоянно вырабатывает новый строительный материал ногтя – кератин. Постепенно он накапливается и продвигает ноготь вперед.

Почему ногти на руках растут быстрее

В среднем за месяц вырастает 3,5 мм ногтя на руках и 1,6 мм ногтя на ногах. Получается, ногти на руках действительно растут более, чем в два раза быстрее. Ученые до сих пор не разобрались, почему именно так происходит, поэтому далее мы делимся с вами набором гипотез.

Первая гипотеза связана с анатомическими особенностями и тем, как устроен рост ногтей. Считается, что поскольку матрикс на ногтях ног меньше, то и кератина вырабатывается меньше – отсюда более медленный рост. В поддержку этой теории можно сказать, что ногти на больших пальцах (с большим матриксом) тоже растут быстрее.

Другая гипотеза – неодинаковое снабжение крови. Исследования показывают, что ногти на руках получают больше крови, а с ней – и больше питательных веществ для роста. Кроме этого, он замедляется и более прохладной температурой в районе пальцев ног.

Есть и эволюционная теория такой разницы: так уж исторически сложилось, что ногти на руках мы использовали чаще – для защиты, иногда как инструмент в хозяйстве, и в конце концов, чтобы почесать спину. Более активное использование приводит к большей травмированности и необходимости отращивать новые ногти. В пользу этой теории свидетельствует еще и то, что ногти на доминантной руке растут быстрее, потому что она чаще всего используется и больше травмируется.

Хотя ногти на ногах растут медленнее, не стоит забывать вовремя их стричь, чтобы ноготь не врос, и не порвать носки.