Эпиляторы часто полностью удаляют волосы с корнем, но иногда они могут отламывать некоторые волоски. При этом они не травмируют кожу. Это значит, что гладкая кожа обеспечена сроком до одного месяца.

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Можно ли брить лицо эпилятором

Неприятные ощущения бывают, но реже, чем в случае с бритьем. Эпиляторы можно использовать для удаления волос на лице, но использовать их нужно осторожно.

Эксперты советуют использовать эпилятор по направлению роста волос, чтобы предотвратить их врастание. Перед эпиляцией лучше смягчить волосы лосьоном, который очищает. А после процедуры стоит увлажнить кожу, поскольку может возникнуть ощущение сухости. Очень важно следить за тем, чтобы эпилятор и зона удаления волос были чистыми.

Последствия бритья лица эпилятором

Однако не у всех эпиляция проходит ровно и гладко. В сети можно найти отзывы людей, у которых эпиляция бороды вызвала покраснение, а у некоторых и вовсе появились высыпания. Некоторые люди советуют сходить на процедуру лазерной эпиляции, чтобы специалист помог удалить бороду.

Дискомфорт во время эпиляции может зависеть от густоты волос. Перед процедурой рекомендуется отшелушивать или скрабировать кожу. Это ослабит корни волос и сделает процесс эпиляции плавным. Плюс с помощью шелушения можно снизить риск врастания волос.

Эпиляция не приводит к утолщению волос. Когда волосы удаляются с корнем, они отрастают с более мягкими и узкими кончиками по сравнению с волосами, удаленными бритвой. Благодаря этому они отрастают более мягкими и тонкими.