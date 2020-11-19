Лишь немногим людям удается бросить курение с первого раза, но для большинства – нужно несколько попыток. Аргументы, почему нужно избавиться от этой привычки и как это сделать – читайте в нашем материале.

Курильщики в 30 раз чаще болеют раком легких, чем люди, которые не курят. О типах зависимости и различных методах борьбы с привычкой, рассказывает Минздрав.

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Почему нужно бросить курить

Вы подвергаете опасности не только себя , но и людей, которые вокруг.

, но и людей, которые вокруг. По статистике, табак убивает почти половину тех, кто курит.

тех, кто курит. В Украине по состоянию на 2019 год 24,2% взрослых являются ежедневными курильщиками, среди них – 42,2% мужчин и 9,4% женщин. А половина из них хотят избавиться от табачной зависимости.

Какие типы зависимости существуют

Поведенческая и социальная зависимость

Этот тип зависимости появляется тогда, когда курение становится привычкой, которая связана с определенными аспектами жизни. Например, привычка пить кофе с сигаретой или проводить так перерыв на работе.

Физическая зависимость

Никотин действует на мозг подобно героину или кокаину, соответственно вызывает зависимость. Повышение уровня эндорфина вызывает ощущение счастья и удовлетворения, происходит выброс адреналина в кровь. Поэтому организм, как только влияние никотина заканчивается, требует следующую дозу.



Табак убивает почти половину тех, кто курит / Фото pexels

Эмоциональная или психологическая зависимость

Если курильщик ассоциирует сигареты и процесс курения с определенными эмоциями, мыслями и убеждениями, то тогда он курит, находясь под определенными эмоциями.

Как бросить курить

Мотивируйте себя. Определите, почему вы отказываетесь от курения. Запишите причину на отдельном листе и оставьте на видном месте как напоминание. Установите четкую дату отказа от курения. Проанализируйте, когда вы обычно курите и как можно этих ситуаций избежать. Ешьте больше полезных продуктов и занимайтесь спортом. Это позволит контролировать вес. Спрячьте или выбросьте все предметы, которые напоминают вам о курении. Заручитесь поддержкой. Обсудите свой план и прогресс с родственниками или друзьями. Кроме того, есть бесплатный сервис, где профессионалы могут помочь бросить курить.

Нестандартные методы

Редакция 24 канала собрала нестандартные методы, которые могут помочь бросить курить.

Гипноз

Этот метод довольно специфический и мало кому он может понравиться. Но с помощью гипноза можно в сознании связать курение с негативными последствиями.

Акупунктура

Традиционная китайская медицина практикует метод акупунктуры, то есть уколы иголками в определенные точки на теле. Ее используют в лечебных целях. Курильщикам, которые хотят избавиться от этой пагубной привычки, предлагают пройти курс иглоукалывания.

Нюхать что-то неприятное

Малоприятный, нестандартный, зато безвредный метод. Курильщикам советуют вместе с табачным дымом вдыхать запахи тухлых яиц или другой неприятный для человека запах. Через несколько недель курение будет ассоциироваться с негативными эмоциями, поэтому бросить будет нетрудно.



Нюхайте при курении что-то неприятное / Фото pexels

Лайм

Тем, кто курит, советуют есть больше лаймов. Ломтики этого цитруса можно использовать вместо никотиновых жвачек.

Этот способ точно не навредит, а наоборот, может положительно повлиять на организм.

Жуйте

Один из народных методов советует курильщикам жевать смолу плодовых деревьев: вишни, яблони, абрикоса.