Жить с человеком, который говорит во сне, может быть непросто. Никогда не знаешь, что ждет тебя сегодня ночью: бормотание, философский монолог или вопрос, на который невозможно дать ответ.

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Формально разговоры во сне, или сомнилоквию, относят к парасомным – нарушениям сна. Несмотря на это, они обычно не являются признаком каких-то отклонений или проблем со здоровьем.

Насколько распространены разговоры во сне

Исследования показали, что хоть раз с сомнилоквией сталкивались около 66% людей, но только 17% отмечали ее эпизоды за последние три месяца. Разговоры во сне чаще встречаются у детей, чем у взрослых. А вот у мужчин и женщин сомнилоквия распространена примерно одинаково.

Сам человек очень редко осознает и запоминает разговоры во сне, поэтому данные о распространенности этой парасомнии могут быть неточными. Чаще всего сообщения о сомнилоквии поступают от члена семьи.

Почему люди говорят во сне

Причина разговоров во сне до сих пор непонятна, однако исследования показывают, что это может быть связано с генетикой. Дети, которые разговаривают во сне, скорее всего, имеют родители, которые делают то же самое. Эпизоды сомнилоквии часто случаются у здоровых людей после насыщенного эмоциями и событиями дня. Однако в некоторых случаях это может быть связано:

с депрессией, тревожностью и другими расстройствами психики;

с приемом некоторых лекарств, например, антидепрессантов;

с повышенной температурой – человек начинает "грезить во сне";

с сонным апноэ и другими болезнями.

Примерно половина эпизодов сомнилоквии – это бормотание или очень тихая речь, которую невозможно разобрать. Остальные – фразы, построены грамматически правильно и длятся обычно более 30 секунд.