Каждый дом имеет собственный запах. В некоторых домах или квартирах пахнет ароматическими свечами, в других – домашней выпечкой, а в третьих – домашними животными.

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Почему мы не чувствуем запах дома

Когнитивный психолог Памела Далтон изучает этот вопрос более 20 лет: "На самом деле, это очень серьезное явление. Вот почему люди возвращаются после отпуска и говорят: "Ой, здесь так затхло пахнет. Открою окна!".

Человек действительно привыкает к запахам окружающей среды. Например, мы покупаем освежитель воздуха с ароматом корицы. Когда мы впервые начинаем использовать его, молекулы запаха проходят через нос и воздействуют на рецепторы. Они посылают сигналы к обонятельной луковице в лимбической системе мозга, которая связана с эмоциями и поведением. Там мозг распознает запах и решает, что с ним делать.

Но очень быстро – примерно после двух вдохов – рецепторы в носу будто отключаются, а интенсивность запаха начинает ослабевать. Это потому, что мозг воспринял запах как безопасный, следовательно, нет необходимости сосредотачивать на нем внимание.

Далтон описывает исследование, во время которого она давала людям освежитель воздуха с сосновым ароматом, который они помещали в спальню на три недели. По ее словам, каждую неделю они становились менее чувствительными к запаху и даже сомневались, работает ли освежитель вообще.

Ученые не совсем уверены, почему нос человека адаптируется к запахам. Возможная причина – они помогают нам очень быстро обнаружить даже малейшие изменения в запахах окружающей среды. Но можно ли что-то сделать, чтобы "перефокусировать" свой мозг и заставить его улавливать запахи окружающей среды? Возможно.

Как почувствовать запах, к которому привыкли

Далтон рассказала, что большинство знаний ученых о том, как лучше настроить нос на восприятие запахов, позаимствовано у парфюмеров. Во-первых, помогают частые перерывы, например, возвращение домой после длительного отсутствия. Это может стать шансом почувствовать запахи дома, как это сделал бы гость. Увеличение притока крови к мозгу также помогает носу снова почувствовать знакомые запахи – можно банально попрыгать.

Интересная теория: чрезмерное беспокойство запахами на самом деле делает нос более чувствительным. В ходе одного исследования Памела Далтон дала трем группам людей одинаковое вещество. Одной группе она сказала, что это запах "экстракта тропического леса", другой – это просто стандартный аромат, что часто используется в ее лаборатории, а третьей - что это промышленный растворитель. Последняя группа в итоге рассказала, что в запахе есть что-то негативное, и адаптировалась к нему медленнее всего.