Эксперты подготовили большое исследование новостных медиа за последний год, и выяснилось, что 39% респондентов из 47 стран сознательно избегают просмотра новостей, причем это рекордный показатель. По сравнению с относительно спокойным 2017 годом, это число выросло на 10%. Основная причина: новости стали более однообразными и скучными.

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Почему люди перестали интересоваться новостями

Но эксперты отмечают, что это не только вина медиа, ведь не они создают события, а только информируют людей. Так получилось, что в последние годы на нас выпало рекордное количество достаточно тревожных и нервных событий, на которые, при этом, мы с вами повлиять практически не можем – пандемия, война, кризисы.

Коротко говоря, всем стало из-за этого депрессивно, и все эти события идут непрерывно, и люди пытаются отключиться от негативного потока, чтобы сохранить свою психику в целостности. Чтобы хоть как-то дальше жить.

Каких новостей не хватает потребителям

По данным исследования, аудитории еще не нравится, что нынешние медиа слишком сильно зацикливаются на главных новостях и всех подробностях о них, но при этом уделяют очень мало внимания различным мнениям и положительным новостям.

Кроме того, аудитория отмечает, что политических и общественных новостей много. А вот местных новостей и историй, а также новостей из сферы здоровья, образования, не хватает. Прорывы ученых в медицине, науке у многих вселяют оптимизм и какую-то веру в будущее.

А что касается общей картины, то доля тех, кто внимательно следит за новостями, также упала. Сейчас она составляет около 46%, при этом в 2017 году таких людей было значительно больше. Больше всего перестали интересоваться новостями женщины и молодежь.

И все большую долю рынка новостей среди платформ начал занимать TikTok, она уже больше, чем доля Twitter и других сайтов.