Существует понятие "интимофобия" – страх идти в близкий контакт с партнером, создавать доверительные серьезные отношения с эмоциональной близостью.

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Что такое страх отношений

Несмотря на то, что большинство психологов считают это своеобразным диагнозом, в Международной классификации болезней (МКБ-10) и Диагностическом статистическом справочнике (DSM-5) этот вид измененного поведения не классифицируется как заболевание.

Однако если у вас проявляются соматические симптомы в виде расстройств желудочно-кишечного тракта, дрожание рук, покраснение лица, то врач будет определять этот страх под общим термином социальные фобии. Но лечить это придется все равно нашей любимой психотерапией с минимальным вмешательством противотревожных препаратов.

Причины страха отношений

Возникает вопрос: а если "страх близости" – лишь избегание социальной нормы? На самом деле этот феномен может иметь множество актуальных для нашего времени причин.

Раньше было принято жениться рано, заводить детей, но, к сожалению, ничего общего с эмоциональной близостью эти понятия не имели. Нынешнее поколение просто боится создавать отношения только потому что так надо...

Мы вдруг осознали, что нам не нужен брак ради брака. Теперь нам актуальна эмоциональная близость, верность, безопасный контакт, доверие. Но как это построить, если пример здоровых взрослых отношений, кажется, ни у кого нет? Вот и вступает в ход борьба за свое собственное "я", личные границы и свою жизнь в целом. Мы как будто боремся за право быть собой.

И это превращается в огромную навязчивую проблему нашего времени – страх образовывать контакт. Потому что придется мириться еще с чьими-то интересами, а значит, зависеть от чьего-то мнения. Но в этом и заключается суть и ответ на этот вопрос. В страхе "зависимости" рождается "контрзависимость". Созависимость считается патологической формой взаимоотношений, когда человек воспринимает партнера центром своей вселенной и максимально вовлекается в его жизнь, забывая о своей.

Контрзависимость же обратная форма, где человек максимально быстро отвергает любые взаимоотношения, но она также может включать более сложные поведенческие и эмоциональные реакции.

Ученые не считают формой патологии интровертов, которые избегают общения с людьми из-за особенностей психики, механизмов сохранения энергии и предпочтений в способах взаимодействия и социальной адаптации. Если человек умело балансирует эти понятия и выбирает быть один по собственному желанию, а не из страха или соматических проявлений – с ним все ок.

Главные причины страха близких отношений: