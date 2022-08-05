Как использовать кофейную гущу

Кофейную гущу добавляют в скрабы ручной работы, чтобы отшелушивать, разглаживать и смягчать кожу. Таким скрабом хорошо обрабатывать грубые и сухие участки на коже, например локти, колени и ступни.

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Кофеин в кофейной гуще может улучшить внешний вид кожи: он стягивает кожу и делает ее более упругой и подтянутой, но временно. Этот эффект подтяжки помогает снять отек под глазами, а если использовать кофейную гущу в проблемных местах на коже бедер, то он на короткое время делает целлюлит менее заметным.

Как сделать скраб для тела

Кофейно-сахарный скраб для тела. Нужно смешать пол стакана сахара, 2 столовых ложки кофейной гущи и четверть стакана миндального масла. Этой смесью массируют все тело в душе. После этого ее нужно смыть теплой водой. Процедуры нужно каждый раз делать со свежей гущей, а остатки выбрасывать.

Не для всех типов кожи

Кофейная гуща может быть достаточно жесткой, поэтому лучше не использовать самодельный скраб для чувствительной кожи. Однако, независимо от типа кожи, нельзя тереть тело скрабом с кофейной гущей слишком агрессивно, чтобы не появилось раздражение.

Обычно любое чувство жжения, покалывания или покраснения – это признак того, что вы перестарались со скрабом. Еще важное правило – использовать домашний скраб не чаще двух раз в неделю, чтобы дать коже восстановиться.