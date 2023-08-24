По словам врачей, операция длилась 9 часов, а результатом 35-летняя женщина удовлетворена. Теперь она планирует родить двоих детей с помощью ЭКО.
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Пациентка на седьмом небе от счастья и верит, что сможет родить не одного, а двоих детей. Ее матка функционирует идеально, и мы внимательно следим за прогрессом,
– рассказал хирург-консультант Оксфордского центра трансплантации Изабель Кирога.
Перспектива трансплантаций маток
Осенью этого года планируется вторая трансплантация матки, при этом многие пациентки находятся на стадии подготовки. Хирурги имеют разрешение на 10 операций с участием доноров со смертью мозга и 5 с использованием живых доноров.
Женщина, получившая матку от сестры, родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Гаузера (MRKH), редким заболеванием, которым страдает одна из 5 тысяч женщин.
Что это за синдром MRKHУ женщин с этим состоянием недоразвитое влагалище и недоразвитая или отсутствующая матка. Главным признаком заболевания является отсутствие менструации, однако яичники целые и по-прежнему функционируют, производя яйцеклетки и женские гормоны, что делает возможным зачатие посредством лечения бесплодия.
Почему успех британских хирургов важен
Трансплантация также может помочь женщинам, родившимся без функционирующей матки, а также потерявшим орган из-за рака или других заболеваний.
Хирурги также надеются использовать живых доноров, которые не являются родственниками, но могут согласиться отдать свои органы.