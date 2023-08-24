По словам врачей, операция длилась 9 часов, а результатом 35-летняя женщина удовлетворена. Теперь она планирует родить двоих детей с помощью ЭКО.

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Пациентка на седьмом небе от счастья и верит, что сможет родить не одного, а двоих детей. Ее матка функционирует идеально, и мы внимательно следим за прогрессом,

– рассказал хирург-консультант Оксфордского центра трансплантации Изабель Кирога.

Справка. В мире было проведено более 90 трансплантаций матки, в частности, в Швеции, США, Саудовской Аравии, Турции, Китае, Чехии, Бразилии, Германии, Сербии и Индии, причем в большинстве случаев с участием живого донора. В результате на свет появилось около 50 малышей.

Перспектива трансплантаций маток

Осенью этого года планируется вторая трансплантация матки, при этом многие пациентки находятся на стадии подготовки. Хирурги имеют разрешение на 10 операций с участием доноров со смертью мозга и 5 с использованием живых доноров.

Женщина, получившая матку от сестры, родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Гаузера (MRKH), редким заболеванием, которым страдает одна из 5 тысяч женщин.

Что это за синдром MRKH У женщин с этим состоянием недоразвитое влагалище и недоразвитая или отсутствующая матка. Главным признаком заболевания является отсутствие менструации, однако яичники целые и по-прежнему функционируют, производя яйцеклетки и женские гормоны, что делает возможным зачатие посредством лечения бесплодия.

Почему успех британских хирургов важен

Трансплантация также может помочь женщинам, родившимся без функционирующей матки, а также потерявшим орган из-за рака или других заболеваний.

Хирурги также надеются использовать живых доноров, которые не являются родственниками, но могут согласиться отдать свои органы.