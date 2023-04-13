Последствия для потерпевшего от сексуализированного насилия могут быть разными, но бесследно это точно не пройдет. Дополнительную проблему создает табуированность темы в обществе и маскулинные установки, которые не дают мужчинам говорить о своем негативном опыте.

Сексуализированное насилие часто начинается в детстве: от 14 до 18% мальчиков имеют такой опыт. Молодые люди тоже в зоне риска – у большинства первое столкновение с сексуальным насилием происходит до 25 лет.

Последствия сексуального насилия над мужчинами

Последствия для детей и взрослых могут быть разными. Взрослые мужчины, пережившие насилие, часто испытывают стыд и сомнения в своем мужестве из-за того, что не смогли противостоять насильнику. Дополнительной причиной сложных эмоций может стать эрекция или эякуляция во время акта насилия. Поскольку о насилии в отношении мужчин мало говорят, пострадавшие часто не понимают, что это физиологическая реакция, которая никак не оправдывает насилие и не говорит о том, что потерпевший хотел или получил удовольствие.

Мужчины, перенесшие насилие в детстве, могут ощущать последствия этого и во взрослой жизни: