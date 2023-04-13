Наскільки поширене насильство над чоловіками
В США 1 із 38 чоловіків стає жертвою зґвалтування. Але є й інші насильницькі дії сексуального характеру – з якими стикається кожен четвертий чоловік.
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Наслідки для потерпілого від сексуалізованого насильства можуть бути різними, але безслідно це точно не мине. Додаткову проблему створює табуйованість теми у суспільстві та маскулінні установки, які не дають чоловікам говорити про свій негативний досвід.
Сексуалізоване насильство часто починається у дитинстві: від 14 до 18% хлопчиків мають такий досвід. Молоді люди теж у зоні ризику – у більшості перше зіткнення із сексуалізованим насильством відбувається до 25 років.
Наслідки сексуалізованого насильства над чоловіками
Наслідки для дітей та дорослих можуть бути різними. Дорослі чоловіки, які пережили насильство, часто відчувають сором і сумніви у своїй мужності через те, що не змогли протистояти насильнику. Додатковою причиною для складних емоцій може стати ерекція чи еякуляція під час акту насильства. Оскільки про насильство щодо чоловіків мало говорять, постраждалі часто не розуміють, що це фізіологічна реакція, яка ніяк не виправдовує насильство і не говорить про те, що потерпілий цього хотів або отримав задоволення.
Чоловіки, які перенесли насильство в дитинстві, можуть відчувати наслідків цього й у дорослому житті:
- тривога, депресія, посттравматичний стресовий розлад, флешбеки;
- сумніви щодо власної сексуальної орієнтації;
- почуття втрати контролю за своїм тілом;
- розлади харчової поведінки;
- недовіра до світу та відчуття відсутності майбутнього;
- відмова від відносин чи дружби та підвищене почуття самотності, ізоляції;
- неможливість розслабитися та труднощі зі сном;
- почуття провини чи сорому через те, що не зміг зупинити напад, особливо якщо була ерекція чи еякуляція;
- страх говорити про те, що трапилося через страх осуду або недовіри.
Як побороти наслідки насильства
Якщо людина постраждала від сексуалізованого насильства, насамперед слід визнати, що в цьому немає вини потерпілого. Причому це стосується будь-яких видів насильства: неважливо, чи використав автор насильства фізичний примус, чи погрози та емоційні маніпуляції. Насильство найчастіше чинять близькі люди, і постраждалий може не одразу усвідомити, що саме відбувається.
Сексуалізоване насильство – це будь-які види сексуального контакту без згоди. Наприклад, такі дії:
- пенетраційний секс – анальний або оральний;
- дотик до геніталій;
- прямий тілесний контакт, такий як інтимний дотик або мастурбація;
- примус до перегляду порно чи інших сексуальних дій.
Якщо ви пережили таке у дитинстві або у дорослому віці, важливо знати, що ви не самотні. Чоловікам потрібна така ж допомога, як і іншим жертвам сексуалізованого насильства: поговорити про свій досвід у безпечній обстановці, зрозуміти та прийняти свої почуття, визначити на кому лежить відповідальність.