Около 40% людей, переживших инсульт, сталкиваются с такими нарушениями и в половине случаев они сохраняются даже через год после инсульта.

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Специалисты из Университета Хельсинки обнаружили, что музыка и пение могут быть эффективными в реабилитации таких пациентов. Хорошие результаты показывала групповая терапия пением, которая помогала улучшить речь и повысить социальную активность у пациентов после инсульта.

Новое исследование восстановления речи

Однако вопрос о том, какие нейронные механизмы способствуют такому эффекту, оставался открытым. Новое исследование дополнило предыдущие результаты, раскрыв причину терапевтического эффекта.

В исследовании приняли участие 28 человек, у которых диагностировали инсультную афазию. Они были случайно распределены по двум группам. Обе группы проходили стандартное лечение и реабилитацию, но одна группа дополнительно участвовала в групповых занятиях по пению и тренировалась дома с помощью специализированного программного обеспечения.

Пение помогает восстанавливать речь после инсульта

Результаты показали, что пение помогало восстановить речевую сеть мозга, которая охватывает различные участки коры головного мозга, участвующих в обработке речи и речевой информации. При этом объем серого вещества в областях мозга, отвечающих за речь, увеличивался, а связь нейронных путей в речевой сети обоих полушарий улучшалась.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что положительные изменения, вызванные пением, связаны с нейропластичностью, то есть способностью мозга восстанавливаться и адаптироваться. Это подтверждает преимущества использования пения и музыки в реабилитации пациентов после инсульта. Что особенно важно, учитывая то, что инсульт входит в десятку ведущих неврологических причин потери здоровья.

По мнению ученых, пение можно рассматривать как экономически эффективное дополнение к традиционной реабилитации после инсульта, а также как способ коррекции легких нарушений речи.