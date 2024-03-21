Польза парафинотерапии
Парафин так ценен потому, что имеет высокую теплоемкость и низкую теплопроводность, то есть очень медленно отдает тепло. При нанесении парафин "запечатывает" тепло и влагу, расширяет капилляры и стимулирует приток крови, в результате кожа смягчается, увлажняется и восстанавливается.
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Парафинотерапия также помогает снять спазм мышц рук, повышает гибкость суставов и расслабляет.
Как происходит процедура парафинотерапии
Во время процедуры руки погружают в раствор или смесь из парафина и минеральных масел. Во время остывания на руках образуется пленка, которая и задерживает тепло. Проводить терапию можно с помощью разогретого или холодного состава:
- в "горячем" варианте – чаще всего это ванны – воск удерживает тепло, а при застывании уменьшается в объеме и имеет компрессионное действие;
- при холодном способе нагрев происходит уже после нанесения, например, с помощью перчаток.
Второй вариант считается более безопасным – особенно при проблемах с сосудами – и быстрым в исполнении.
Кому подойдет парафинотерапия
Метод подойдет людям с сухой, комбинированной и шелушащейся кожей,, любителям бассейна и бани, тем, кто делает маникюр с гель-лаком, а также в холодное время года.
При этом от процедуры придется отказаться при:
- заболеваниях кожи в острой фазе;
- открытых ранах, гнойничках и глубоких трещинах (во избежание инфицирования);
- сердечно-сосудистых нарушениях;
- аллергии на компоненты;
- беременности.
Парафинотерапия как отдельная процедура появилась примерно 100 лет назад, сейчас она фактически относится к альтернативной медицине. Ее впервые описал французский врач Барт де Сандфор. Правда, тогда парафинотерапию широко применяли не для косметических целей, а лечения ревматизма и ликвидации остаточных ранений во время Первой мировой.