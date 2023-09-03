Вопрос, есть ли связь между статьей хирурга и результатом проведенных операций, давно интересует исследователей. Ранее ученые из Университета Торонто (Канада) установили, что пациенты хирургинь реже рискуют умереть в течение месяца после процедуры.

Также на тему Комплексы убивают: мужчина умер после операции по увеличению члена

Однако для различных типов хирургических вмешательств частота летальных исходов и осложнений после операции на коротких отрезках времени и длительных может существенно различаться. Исходя из этого, было неясно, идет ли речь о реальной большей успешности хирургинь или дело в коротком временном горизонте наблюдений.

Новое исследование работы хирурги

В новой работе, которую на этот раз канадские специалисты провели совместно с коллегами из США, ученые проанализировали медицинские карточки более миллиона взрослых пациентов, которым выполнили одну из самых распространенных плановых или экстренных операций с 1 января 2007 по 31 декабря 2019 года.

Из общего числа пациентов на операционный стол в хирургинь попали около 151 тысячи человек. Еще немногим более миллиона больных прооперировали хирурги. Через 90 дней после вмешательства неблагоприятный послеоперационный результат был зарегистрирован у 14,3% человек, через год еще у 25% прооперированных. Сюда вошли как больные с осложнениями, которым потребовалось дополнительное лечение, включая хирургическое, так и умершие пациенты. Всего в течение 90 дней умерли 2% прооперированных, а в течение года после вмешательства – 4,3% пациентов.

Хирургини лучше выполняют свою работу

Когда исследователи рассмотрели данные с учетом пола хирургов, оказалось, что частота неблагоприятных результатов через 90 дней у лечившихся мужчин составляла 13,9%. Среди пациентов врачей показатель составил 12,5%. Аналогичную картину наблюдали через год: у людей, прооперированных мужчинами, плохой результат был в 25% случаев против 20,7% у прошедших лечение у хирургинь.

Взятая отдельно статистика смертности среди пациентов тоже оказалась не в пользу врачей. У людей, которых они лечили, вероятность смерти через год после операции была примерно на четверть выше, чем у тех, кого оперировали женщины.

Комментируя результаты, доктор Кристофер Уоллис, под руководством которого проходило исследование, отметил, что они должны побуждать хирургов задуматься о своем подходе к операциям. Возможно, им следует поучиться у коллег-женщин ради блага пациентов.