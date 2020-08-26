Ученые из Австралии доказали, что употребление больше крестообразных овощей (таких как брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста и капуста) может улучшить здоровье сосудов.

Исследование основывается на данных около 700 женщин. Результаты показали, что женщины, которые ежедневно едят более 45 граммов крестоцветных овощей — примерно стакан брокколи или ½ стакана сырой капусты — имели здоровые сосуды, в частности у них на 46% реже накапливается кальций в аорте.

Читайте также Витамины и минералы улучшают здоровье только, если поступают из пищи

Заболевания сосудов – это состояние, поражающее артерии и вены и ограничивающее кровоток во всем организме. Накопление жировых отложений кальция на аорте является причиной заболевания сосудов, что является фактором сердечного приступа и инсульта.

Капустные являются полезными для здоровья сосудов

Интересно, что исследование также показывает, что накопление кальция на аорте не связано с общим потреблением овощей или потреблением других видов крестообразных овощей. То есть именно овощи семейства крестоцветных являются особенно важными для здоровья сосудов.



Капуста багата витамином К / Фото Pixabay

Одним из особо важных компонентов, которые содержатся в овощах крестоцветных, является витамин К, участвующий в угнетении процесса кальцификации, который происходит в наших кровеносных сосудах,

– отметил автор исследования.

Какие овощи входят в семью капустные

Овощные растения: капуста (красная; белокочанная; цветная; кольраби;\пекинская; брюссельская), редька, редиска, хрен, горчица.

Кормовые растения: рапс, сурепка, брюква. Масличные растения, горчица.

Лекарственные растения: грыцыки обыкновенные, гиковка серая, ярутка полевая.



Конечно, это не значит, что единственными овощами, которые мы должны есть, являются брокколи или брюссельская капуста. Мы должны есть самые разнообразные овощи ежедневно для общего крепкого здоровья.