Летом 2020 года детские лагеря могут не работать из-за пандемии коронавируса. Сам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не поддерживает открытие лагерей в этом году, но пока ожидает данные от Минздрава.

В правительстве ожидают указаний Минздрава, чтобы принять окончательное решение об открытии детских лагерей в этом году, сообщает 24 канал.

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Во время пресс-конференции Шмыгаль заявил, что сам выступает против открытия лагерей в этом году, ведь дети могут подхватить вирус и буквально "привезти" его к себе домой, заразив своих родственников.

Эта дискуссия сложная. Оздоровление в детских лагерях – это более миллиона детей, которые могут переносить болезнь в свои семьи. Вместо оздоровления они будут болеть. Моя личная позиция, как отца, как гражданина – я очень сомневаюсь в целесообразности открытия детских лагерей в этом году,

– сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что окончательное решение Кабмин будет принимать во время заседания. По его словам, если Минздрав покажет свои расчеты и сможет убедить Кабинет Министров на открытие детских лагерей, то, возможно, это случится. Но сам премьер подчеркнул, что крайне настороженно относится к этому процессу в ближайшие месяцы.

Отметим, что сейчас в Украине зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом – за сутки болезнь обнаружили у 689 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Из-за того, что заболеваемость в стране снова начала расти, министр здравоохранения Степанов, вероятно, будет предлагать снова усилить карантинные ограничения.

Ослабление карантина с 10 июня / Инфографика 24 канала