Отек – это медицинский термин, означающий скопление жидкости в тканях организма. Он может возникнуть в любой части тела, например, появиться на лице, ногах и руках.

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Почему возникает отек

Отеки могут развиться по многим причинам, например из-за проблем с сердцем, почками, лимфатической системой, во время беременности, как побочный эффект от приема некоторых лекарств и несбалансированного питания. Иногда отеки возникают у людей, которым приходится много стоять или ходить, особенно в жаркую погоду.

Если отеки появляются из-за заболевания или приема лекарства, необходимо обсудить это со своим врачом.

Как уменьшить отек

Что касается несбалансированной диеты, причиной отеков в этом случае может быть обилие соли в пище или употребление большого количества переработанных и ультраобработанных продуктов (чипсов, сухариков, например). Избавиться от этой проблемы поможет сбалансированное питание.

Вот его основные принципы:

половину вашего рациона должны составлять фрукты и овощи;

не забывайте пить воду. Есть много рекомендаций о том, сколько воды в день необходимо выпивать, но прежде нужно отталкиваться от чувства жажды;

уменьшите количество ультраобработанных продуктов;

контролируйте количество соли. Взрослому человеку рекомендуется съедать не более 6 г соли в день;

сократите количество сахара до 30 граммов (семь ложек) в сутки.

Поначалу всегда сложно адаптироваться к изменениям, но со временем сбалансированное питание станет здоровой привычкой.