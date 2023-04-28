Подсудимый сдавал свою сперму не только в Нидерландах, но и за рубежом, в частности в датском банке спермы Cryos, а также предлагал свое донорство на онлайн-платформах.

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Отец 550 детей

Известно, что мужчина сдавал свою сперму по меньшей мере в 11 клиниках лечения бесплодия в Нидерландах, установивших максимальную норму одного донора – 25 детей в 12 семьях. Однако мужчина давал ложную информацию, уверяя, что он не будет предлагать свою семью в других местах и не будет этого делать в будущем.

Уже в 2017 году стало известно, что благодаря этим клиникам, мужчина стал отцом не менее 102 детей. Такое поведение донора спермы нарушило требования к этике и честности в отношениях между донорами и клиниками, что могло привести к серьезным последствиям для всех сторон, включая детей, рожденных благодаря этому донору.

Муж утверждал, что действует в пользу будущих родителей, которым стремился помочь.

Решение суда

Но суд признал, что мужчина намеренно лгал количество детей, которых он помог зачать, чтобы заставить родителей выбрать его в качестве донора. Матери и организация, представляющая интересы нескольких детей и родителей, обратились в суд с требованием запретить мужчине заниматься донорством и запретить использовать его сперму. Суд принял эти требования и обязал мужчину сообщить в течение семи дней, сдавал ли он сперму в другие клиники.

Все эти родители теперь столкнулись с тем, что их дети являются частью огромной родственной сети, в которой сотни сводных братьев и сестер.

– сказал суд.

Суд отметил, что такое нарушение норма может причинить вред психическому благополучию детей и увеличить риск инцеста, поскольку дети могут нечаянно войти в романтические связи между собой, которые могут быть опасными. Мужчине запретили сдавать свою семью и рекламировать себя как донора.