Девочка из Одесской области умерла от отравления грибами в свой День рождения
В Одесской области мать с дочерью отравились грибами, которые собирали в лесу рядом с Савранью. После ужина из лесных грибов, обе оказались в реанимации. Ребенок умер.
Сначала 9-летнюю девочку госпитализировали в областную больницу, но состояние продолжало ухудшаться. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
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В результате отравления ребенок впал в кому. Поэтому врачи приняли решение госпитализировать ее в Киев в "Охматдет".
К сожалению, девочку спасти не удалось. Она умерла в 8:40 в день своего рождения, 6 ноября.
Волонтеры будут транспортировать тело ребенка из Киева в Саврань и оплатят ритуальные услуги.
Однако мать ребенка до сих пор находится в больнице.
- головокружение;
- тошнота;
- сильная жажда;
- судороги;
- посинение губ, ногтей;
- похолодание рук и ног;
- галлюцинации;
- расстройство или потеря сознания;
- нарушения дыхания и сердечной деятельности.
Симптомы отравления грибами могут появляться в разное время (в зависимости от вида грибов) – от 30 минут до нескольких суток.
Что делать при отравлении грибами: первая помощь
- Немедленно вызывайте скорую медицинскую помощь по номеру 103.
- До приезда врачей выпейте несколько стаканов кипяченой воды с содой.
- Старайтесь вызвать рвоту, это упростит течение отравления. Если отравление грибами и так провоцирует рвоту, то ее повторно вызывать не нужно.
- Принимайте слабительные препараты, чтобы очистить свой желудок. Примите сорбент – 10 таблеток активированного угля, или же любой его аналог.
- Важно – не выбрасывайте остатки грибов, ведь их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда.
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