В Одесской области мать с дочерью отравились грибами, которые собирали в лесу рядом с Савранью. После ужина из лесных грибов, обе оказались в реанимации. Ребенок умер.

Сначала 9-летнюю девочку госпитализировали в областную больницу, но состояние продолжало ухудшаться. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

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В результате отравления ребенок впал в кому. Поэтому врачи приняли решение госпитализировать ее в Киев в "Охматдет".

К сожалению, девочку спасти не удалось. Она умерла в 8:40 в день своего рождения, 6 ноября.

Волонтеры будут транспортировать тело ребенка из Киева в Саврань и оплатят ритуальные услуги.

Однако мать ребенка до сих пор находится в больнице.

Отравление грибами – симптомы: головокружение;

тошнота;

сильная жажда;

судороги;

посинение губ, ногтей;

похолодание рук и ног;

галлюцинации;

расстройство или потеря сознания;

нарушения дыхания и сердечной деятельности. Симптомы отравления грибами могут появляться в разное время (в зависимости от вида грибов) – от 30 минут до нескольких суток.

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