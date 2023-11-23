Новое исследование пользы орехов

Ученые из Университета Монаша провели метаанализ, исследовав результаты предыдущих научных работ, в которых участвовало 646 мужчин. Из них два были частью обсервационных исследований, основанных на наблюдениях, а два других рандомизированные контролируемые.

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Ученые решили не совмещать результаты из-за отличий в методологии обсервационных исследований. В двух рандомизированных испытаниях принимали участие 223 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которые придерживались типичного для западного стиля питания.

В одном исследовании участникам предлагали употреблять ежедневно 75 граммов очищенных грецких орехов в течение 12 недель. В другом – экспериментальной группе давали по 60 граммов (примерно две горсти) смеси из 30 граммов грецких орехов, 15 граммов миндаля и 15 граммов фундука в течение 14 недель. Участники контрольных групп в обоих исследованиях придерживались привычного питания без добавления орехов.

Орехи улучшают качество спермы

Результаты исследований показали, что ежедневное употребление не менее 60 г орехов улучшало подвижность, жизнеспособность и морфологию сперматозоидов по сравнению с участниками контрольных групп. Однако значительное влияние на концентрацию ученые не оказали. В обоих случаях статистический анализ учитывал разные факторы, включая физическую активность участников.

Комментируя эти данные, доктор Барбара Кордозо (Barbara Cardoso), специалист в области питания и диетологии из Университета Монаша, обратила внимание на то, что испытуемые продолжали питаться в привычном для них стиле, который не всегда мог быть здоров. Таким образом, добавление орехов в рацион способно принести пользу даже без других изменений в диете.

Полезное влияние орехов на репродуктивное здоровье мужчин специалисты связывают с высоким содержанием в этих продуктах омега-3-полиненасыщенных жиров, пищевых волокон, витаминов, минералов и полифенолов.

Впрочем, исследователи предупредили, что полезны сырые или жареные орехи. Соленые и подслащенные лучше избегать, поскольку они могут способствовать развитию гипертонии и резистентности к инсулину.