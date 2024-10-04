Уровень счастья зависит от многих факторов, которые могут меняться в зависимости от социальной группы. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вместе с независимыми учеными изучали, что именно влияет на счастье молодежи. Результаты публикуются в журнале PLOS One.

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Новое исследование счастья

Поскольку среди молодых людей есть много тех, кто не имеет постоянных романтических партнеров, в своей работе ученые рассматривали только одиноких людей без сравнения с женатыми или теми, кто находится в длительных отношениях.

В исследовании приняли участие 1073 американцев в возрасте от 18 до 24 лет. Они заполнили опрос, который оценивает общий уровень счастья и его пять аспектов: удовлетворение отношениями с семьей, удовлетворение дружбой, самооценку, невротизм и экстраверсию.

Дружба – основной фактор счастья

Респондентов разделили на пять групп по счастью, каждый профиль имел собственное сочетание оценок в соответствии с предложенными критериями. Например, люди из первой группы имели высокие оценки в соответствии со всеми критериями, а пятый – низкие.

Часто низкие моменты по одним критериям были компенсированы высокими в других, а удовлетворение дружбой оказалось наиболее значимым для общего счастья. Ученые предположили, что молодые одинокие люди могут намеренно формировать крепкие и долгосрочные дружеские отношения, что приносит им значительные преимущества.

"Одинокие люди, которые довольны своей дружбой, обычно довольны жизнью в целом. Несчастные люди в дружбе, как правило, менее счастливы в жизни. Словом, качество дружбы является ключевым фактором вашего благополучия, особенно, если вы одиноки" – подытожили автор исследования Лиза Уолш.