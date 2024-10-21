Можно ли увеличить половой член

Увеличить размер полового члена можно, но есть большое "но". Для эффективности операции нужно ежедневно в течение 4 месяцев носить специальные устройства – экстендеры, пишет Cleveland Clinic.

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Второе большое "но" – это утолщение полового члена. После операций по утолщению полового члена впоследствии могут появиться шишки и конгломераты под кожей. Поэтому в большинстве в такой операции отказывают.

Как происходит удлинение и утолщение полового члена

При удлинении полового члена разрезаются связки, которые фиксируют половой член на тазовых костях. Следующие четыре месяца пациент использует экстендер по четыре – шесть часов в сутки, что позволяет закрепить результат проведенной операции.

Для утолщения тела полового члена под кожу вводится жировая ткань пациента – выполняется липофилинг, или вводятся синтетические препараты.

Увеличение головки полового члена

Утолщение головки полового члена отличается от утолщения ствола. Суть операции заключается во введении препаратов гиалуроновой кислоты в головку. Эстетический эффект очень сильный, но со временем исчезает. Иногда пациенты отмечают нарушение чувствительности головки, которая со временем восстанавливается.