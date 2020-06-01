Детская больница "Охматдет" получила от Министерства здравоохранения трехмесячный запас тестов полимеразной цепной реакции и тесты иммуноферментного анализа для определения коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, пишет 24 канал.

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По обращению Охматдета Минздрав передал ПЦР-тесты, которые обеспечат трехмесячный запас в этой больнице, также в больницу отправили две тысячи ИФА-тестов,

– рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, тесты могут проводить не только детям, но и родителям, если на то будут показания

Тест-системы могут использоваться для тестирования детей и родителей, которые находятся в детской больнице,

– добавил Максим Степанов.

Что известно о тестировании на COVID-19 пациентов Охматдета? ПЦР-тестирование сейчас является обязательным условием при госпитализации. В Минздраве заверили, что их должны проводить за счет государства. Впрочем, в детском отделении Охматдета онкобольных детей отправляли тестироваться на наличие коронавирусной инфекции за свой счет, родители такой возможности не имели. Впоследствии в Минздраве объяснили, что это единичные случаи, а тестирование должно проводиться исключительно по направлению врача и обязательно бесплатно.