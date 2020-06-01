Дитяча лікарня Охматдит отримала від Міністерства охорони здоров'я тримісячний запас тестів полімеразної ланцюгової реакції та тести імуноферментного аналізу для визначення коронавірусної інфекції.

Про це заявив міністр МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише 24 канал.

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На звернення Охматдиту МОЗ передало ПЛР-тести, які забезпечать тримісячний запас в цій лікарні, також до лікарні відправили дві тисячі ІФА-тестів,

– розповів глава МОЗ.

За словами Степанова, тести можуть проводити не лише дітям, а й батькам, якщо на те будуть покази

Тест-системи можуть використовуватися для тестування дітей та батьків, які перебувають в дитячій лікарні,

– додав Максим Степанов.

Що відомо про тестування на COVID-19 пацієнтів Охматдиту?ПЛР-тестування наразі є обов'язковою умовою при госпіталізації. У МОЗ запевнили, що їх повинні проводити за кошт держави. Втім, у дитячому відділенні Охматдиту онкохворих дітей відправляли тестуватись на наявність коронавірусної інфекції за свій кошт, батьки такої змоги не мали. Згодом у МОЗ пояснили, що це одиничні випадки, а тестування повинне проводитись виключно за направленням лікаря й обов'язково безкоштовно.