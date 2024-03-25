Медицина постоянно предпринимает все новые попытки выяснения причин детской смерти, чтобы предотвратить ее в будущем. Так, австралийские ученые обнаружили биомаркер синдрома внезапной детской смерти, что предоставляет возможность создания системы скрининга. Однако стоит учесть, что не все факторы, повышающие риск внезапной смерти, имеют биологическую природу. Новое исследование свидетельствует о важности сна.

Также на тему Ранняя беременность вдвое повышает риск преждевременной смерти женщины

Новое исследование синдрома внезапной детской смерти

Исследователи из США изучили 7595 случаев внезапной смерти ребенка в 23 регионах страны в период с 2011 по 2020 годы. Они оценили демографические и жизненные характеристики умерших детей и их родителей.

Анализ показал, что в 59.5% рассмотренных случаев младенцы спали со своими родителями или другими членами семьи – на кровати, кресле или диване, что является неподходящим местом для детского сна. Они, как правило, были под присмотром одного из родителей или человека, который был ослаблен употреблением алкоголя или наркотиков.

Несмотря на то, что такие практики сна (которые исследователи определили как опасные) редко были единственной причиной внезапной смерти младенца, 36% матерей умерших детей курили во время беременности. Это уже известный фактор, повышающий риск смерти в детском возрасте. Однако распространенность опасных практик сна у родителей вызвала беспокойство ученых.

Что делать

Авторы утверждают, что важно проводить регулярные консультации с семьями, чтобы объяснить, какие места не подходят для сна малыша. Особое внимание должно быть уделено проблеме совместного сна: взрослый "сосед" может случайно перекатиться на ребенка и задушить его.

Также они считают, что медицинским клиникам нужно помочь родителям создать правильные условия для сна ребенка. Например, если в семье недостаточно средств для приобретения детской кроватки, больницы могут предоставить контакты организаций, которые могут помочь в решении этой проблемы.