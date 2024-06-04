Новое заражение птичьим гриппом

Центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) официально подтвердили это заражение 30 мая. Как и в предыдущих случаях, пациент, получивший положительный тест, работал на молочной ферме и, вероятнее всего, был инфицирован от коровы-носителя вируса.

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Специалисты уверяют, что эти случаи инфицирования не связаны между собой и общий риск для людей остается относительно низким. Рекомендуется избегать контакта с животными, в частности с теми, которые болеют или уже мертвые, а также с их экскрементами, подстилкой и непастеризованным молоком.

У третьего зараженного человека были замечены следующие симптомы: кашель, заложенность носа, боль в горле и слезоточивость глаз. У двух предыдущих пациентов было только покраснение глаз. Все зараженные мужчины успешно выздоровели после приема антивирусных препаратов.

Важно! Эксперты отмечают, что изменения в симптомах не делают вирус более опасным.

Что известно о распространении птичьего гриппа в США

В настоящее время вирус птичьего гриппа обнаружили в девяти штатах в США. В Мичигане зафиксировано уже 22 случая заражения крупного рогатого скота. Первый человек в этом штате заразился через прямой контакт глаза с зараженным молоком.

Первый случай инфицирования вирусом H5N1 в стране был зарегистрирован в штате Техас – его вызвал контакт с инфицированной коровой.

В случае с последним, третьим пациентом сейчас проводится генетический анализ вируса, который пока подтвердил подтип H5 вируса. Скорее всего, окончательный анализ покажет, что это H5N1, исходя из анамнеза пациента и его контактов с зараженным скотом.

Важно отметить, что птичий грипп поражает не только людей, коров и птиц. Ранее в этом месяце вирус обнаружили у альпак на ферме в штате Айдахо, а также у кошек в Техасе. К сожалению, для некоторых домашних животных H5N1 оказался смертельным.