Ученые провели рандомизированное клиническое исследование с участием более 700 взрослых и обнаружили, что 27% пациентов с БДД хуже справляются с когнитивными задачами.

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Также в ходе исследования выяснилось, что эти пациенты почти не подвергались стандартному медикаментозному лечению.

На основе этих наблюдений исследователи вывели новый тип заболевания.

Что свойственно новому виду депрессии

Новый подтип отличается от других классифицированных подтипов, потому что он характеризуется когнитивным дефицитом внимания, памяти и самоконтроля. Эти симптомы часто не облегчаются антидепрессантами, которые влияют на серотонин.

По словам авторов, это первый обнаруженный «клинически действенный когнитивный биотип депрессии», и их результаты показывают, что потеря мозговой активности не всегда является следствием депрессии. Она также может быть спусковым крючком процесса.