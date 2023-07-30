Лущение кожи является признаком того, что организм пытается избавиться от поврежденных клеток, а повреждения они получили вследствие солнечных ожогов первой и второй степени. Дерматологиня Натали Курсио объяснила, почему ни в коем случае нельзя обдирать чешуйки кожи.
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Какими могут быть ожоги
- Солнечные ожоги первой ступени могут быть красными и болезненными, если их коснуться, но повреждают только эпидермис, наружный слой кожи.
- Солнечный ожог второй степени более серьезный – кожа опухает и появляются волдыри. Пузыри и сами по себе болезненны, да еще именно такое повреждение кожи УФ-излучением может привести к раку кожи.
Это при том, что сначала все действительно заживет, хоть и начнет шелушиться.
Итак, что делать
Позвольте омертвевшей коже отслаиваться из вашего тела самостоятельно, чтобы не так чесалось, увлажняйте кожу успокаивающим гелем из алоэ вера,
– посоветовала дерматологиня.
По ее словам, зуд и отшелушивание прекратятся, когда ожог заживает. На это может уйти около 7 дней.
Почему нельзя сдирать чешуйки
Если же сдирать дольки кожи самому, повышается вероятность инфицирования и появления рубцов, с которыми очень трудно бороться.
Но лучше не допускать сильного обгорания на солнце. Для этого достаточно пользоваться солнцезащитным кремом с фактором не менее 30 и избегать длительного пребывания на открытой местности в жаркий день.
Затем дерматологи советуют прихватить на пляж шляпу, чтобы затенять лицо, голову, уши и шею, и солнцезащитные очки. Более того, эти аксессуары должны стать вашими лучшими друзьями летом не только на пляже.