Лущение кожи является признаком того, что организм пытается избавиться от поврежденных клеток, а повреждения они получили вследствие солнечных ожогов первой и второй степени. Дерматологиня Натали Курсио объяснила, почему ни в коем случае нельзя обдирать чешуйки кожи.

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Какими могут быть ожоги

Солнечные ожоги первой ступени могут быть красными и болезненными, если их коснуться, но повреждают только эпидермис, наружный слой кожи.

Солнечный ожог второй степени более серьезный – кожа опухает и появляются волдыри. Пузыри и сами по себе болезненны, да еще именно такое повреждение кожи УФ-излучением может привести к раку кожи.

Важно ! Кожа запоминает влияние УФ-излучения и спустя долгие годы она может напомнить вам об ожогах меланомой именно в том месте, где он проявился.

Это при том, что сначала все действительно заживет, хоть и начнет шелушиться.

Итак, что делать

Позвольте омертвевшей коже отслаиваться из вашего тела самостоятельно, чтобы не так чесалось, увлажняйте кожу успокаивающим гелем из алоэ вера,

– посоветовала дерматологиня.

По ее словам, зуд и отшелушивание прекратятся, когда ожог заживает. На это может уйти около 7 дней.

Почему нельзя сдирать чешуйки

Если же сдирать дольки кожи самому, повышается вероятность инфицирования и появления рубцов, с которыми очень трудно бороться.

Но лучше не допускать сильного обгорания на солнце. Для этого достаточно пользоваться солнцезащитным кремом с фактором не менее 30 и избегать длительного пребывания на открытой местности в жаркий день.

Обратите внимание! SPF-кремы не имеют ничего общего с кремами для загара. Их действие никак не влияет на защиту от солнечных ожогов.

Затем дерматологи советуют прихватить на пляж шляпу, чтобы затенять лицо, голову, уши и шею, и солнцезащитные очки. Более того, эти аксессуары должны стать вашими лучшими друзьями летом не только на пляже.